Er du jordmor og kan tenke deg ny jobb, så kan kanskje Tysnes være et alternativ.

Tysnes kommune er nemlig en av få som står helt uten et jordmortilbud. Det er de gravide kvinnene på øyen svært lite begeistret for.

