Se Vestlandsrevyen klokken 19.30

En av de mest fotograferte fjelltoppene i Vestland skal få steintrapper helt til toppen.

Sherpaer fra Nepal sørger for at den spisse fjelltoppen Eggenipa i Gloppen snart blir tilgjengelig for flere.

Se mer i Vestlandsrevyen. Programleder er Mariann Reikerås.