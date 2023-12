Se Vestlandsrevyen 22.55

Det har vært travelt for brannvesenet flere steder i Vestland i kveld - med to pipebranner, to boligbranner og to bilbranner. I Indre Arna måtte flere beboere evakueres etter en brann i en tomannsbolig.

