Se Vestlandsrevyen 19.30

I ettermiddag åpnet E16 mellom Flåm og Aurland igjen etter å ha vært stengt siden natt til lørdag. Det har gått flere store steinras i fjellet over veien – i et ustabilt fjellparti, som er under nøye overvåking

Programleder er Mariann Reikerås.