For Bybane over Bryggen: MDG, V, KrF og Ap (byrådspartiene) og SV. Til sammen 31 representanter for.

For Bybane i tunnel: Høyre, FNB, Rødt, FrP, Senterpartiet er til sammen 30 representanter for. I tillegg er det ventet at seks uavhengige representanter er for.