Scora to mål i Sogndal-tap

Erik Hovden Flataker scora to mål, men Sogndal Fotball tapte dagens treningskamp mot divisjonskollega Aalesund. Resultatet vart 3-2 til tangotrøyene. Son til Ole Gunnar Solskjær, Noah Solskjær, har tidlegare spelt for Sogndal. Med to mål og ein målgjevande pasning vart han tunga på vektskåla. Eivind Kolve scora også for Aalesund.