Schibsted Marketplaces kutter 250 stillinger

Schibsted kutter rundt 250 stillinger, melder selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Kuttene gjelder Schibsted Marketplaces, som har kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Schibsted skriver at kuttene skjer for å rendyrke selskapet som en markedsplass-bedrift. Schibsted står i dag bak markedsplasser som blant andre Finn.no, Mittanbud og Helthjem i Norge.

Avisene rammes ikke av kuttene. De ble skilt ut i et eget selskap, Schibsted Media, som fra tidligere i juni eies av Stiftelsen Tinius.

NRK retter: I en tidligere versjon av denne meldingen, stod det at Schibsted eide BT og andre aviser, og at bakgrunnen for kuttene var en strategi om at selskapet skal drive mindre med nyheter, og mer med annonser. Dette rette er at Schibsted har splittet selskapet i to: en markedsplassbedrift og en mediebedrift. Det er markedsplasselskapet som rammes av kuttene. Endring gjort 9.45.