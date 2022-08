Savnet turgåer på Hardangervidda bekreftet død

Politiet bekrefter nå at det var savnede Pål Andreas Forshaug Kolås som ble funnet død på Hardangervidda 29. juli.

Kolås har vært meldt savnet i et halvt år, etter at han gikk tur mellom Hallingskeid og Finse i februar. Nå har politiet endelig bekreftet at personen de fant i juli var den savnede 20-åringen.

«Familien ønsker å takke alle letemannskapene som har vært med å leite etter Pål» skriver politiet i en pressemelding.