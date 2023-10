Savnet kvinne funnet etter leteaksjon

Politiet sendte ut store ressurser etter at en kvinne i slutten av 20-årene ble meldt savnet i Bergen i 16.30-tiden. Klokken 18.11 melder politiet at hun et funnet uskadd.

– Vi rykket tidlig ut. Vi søkte med politihund og drone uten at vi gjorde funn. Etter hvert hørte vi lyder og rop i terrenget, og da gikk en politipatrulje rett på henne, sier Helge Blindheim, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Kvinnen bor i et bofellesskap, og var på tur på Storrinden i Ytrebygda med noen ansatte da hun forsvant fra dem.