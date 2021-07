Savnet basehopper funnet død

Basehopperen ble meldt savnet ved 15.30-tiden etter at hun ikke møtte til jobb.

Basehopperen, en kvinne i 40-årene, ble sist sett like før klokken 9. Da var hun på vei opp i gondolen for å hoppe.

I en pressemelding opplyser politiet at det ble iverksatt en redningsaksjon med mannskaper fra nødetatene, frivillige og et redningshelikopter fra Florø.

SAVNET: Et redningshelikopter søker i fjellsiden. Foto: Ørjan Willard

Det var redningshelikopteret som klokken 17.43 meldte om funn av en omkommet person.

De nærmeste pårørende er nå varslet, opplyser politiet lørdag kveld.

– Alt tyder på at vi står overfor en tragisk ulykke, sier Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

– Utfordrende terreng

Ifølge vitner på stedet ble det gjort søk langs fjorden og langs banen etter kvinnen, men terrenget gjorde søket vanskelig.

SAVNET: En basehopper er savnet i Loen i Stryn. Det pågår leteaksjon ved fjellet Hoven, som ligger 1011 moh. Foto: NRK-tipser

– Det er et utfordrende område å lete i på grunn av skog og lite oversiktlig terreng, sa operasjonslederen lørdag ettermiddag.

Gondolbanen til Loen Skylift går opp til fjellet Hoven, som ligger 1011 meter over havet. Fjellet er et populært fjell for basehoppere.

Banen tilbake i drift

Gondolbanen ble tatt ut av drift for publikum i flere timer lørdag, men ved 20-tiden fikk personene på fjellet komme ned igjen med banen. Gondolbanen ble brukt i søket.