Sau skled ut fjellskrent og ble sittende fast

Hendelsen fant sted ved E16 i Dalekvam i Vaksdal kommune onsdag kveld.

– Vi reiste ut etter oppdrag fra Veitrafikksentralen. Da vi kom frem oppdaget vi sauen som hang fast opp i fjellet, og tre lam som stod oppe på kanten og brekte, forteller entreprenør i Tolles AS, Jan Erik Tollefsen til NRK.

Det ble hentet inn mer utstyr og folk før redningsaksjonen kunne iverksettes.

– Jeg tipper sauen satt fast rundt 25–30 meter opp i fjellet, sier han.

Sauen satt fast i rundt fire timer før den fikk bakkekontakt igjen.

Tollefsen beskriver redningsaksjonen for spektakulær på Facebook onsdag.

– Jeg har aldri vært på et slikt oppdrag før, og det blir sikkert lenge til neste gang, sier han.

KUTTET LØS: Sauen ble kuttet løs fra sikringsnettet. Foto: Jan Erik Tollefsen / Tolles AS

Satt seg fast «riktig vei»

Terje Dalseid har vært bonde i 50 år, og fant sauen sin klemt fast i fjellveggen etter lyden av breking. Han tror den har sklidd utenfor på toppen av fjellet og videre mellom fjellet og sikringsnettet, til den satt fast.

Sikringsnettet som er festet med bolter til fjellet, har en åpning på rundt 40–50 cm på toppen av fjellet.

– Hadde ikke sikringsnettet vært der, ville den nok ha rast rett ned på E16, sier Dalseid.

Han har rundt 130 sauer til fjells, og har aldri opplevd at de kommet seg ned fra fjellet på denne måten før. Han er takknemlig for at sauen satte seg fast «riktig vei».

– Hadde sauen hengt opp ned, så hadde den nok ikke overlevd. Men den falt heldigvis rett vei mellom fjellet og sikringsnettet, sier han.

Gjenforent

Han var selv med opp og fikk skåret hull i sikringsnettet, slik at de fikk løs sauen og fraktet den trygt ned på bakken.

– Sauen haltet litt på den ene foten i starten, men ellers var han helt fin, sier han.

De fikk også ned de tre lammene som stod igjen på fjellet.

– Vi fikk han, sammen med lammene som stod på toppen, ned til slutt. De har kommet seg vel hjem til fjøset. Det var veldig flott, avslutter Dalseid.