Sått ned på Møhlenpris

Ein mann i 20-årar opplyser til politiet at han i morgontimane har blitt slått ned på Møhlenpris i Bergen og fråstolen mobiltelefonen. Politiet skreiv først på X/Twitter han vart tatt med til legevakt, men skriv seinare at likevel ikkje ynskte å vere med ambulansen og han vart vurdert til å vere i stand til å klare seg sjølv. Politi gjer no undersøkingar kring mogleg mistenkte.