– Det er en protestaksjon, uttaler Sascha Høvring.

Denne uken måtte strømselskapet Fjordkraft møte Sascha Høvring i tinghuset i Bergen. De vil nemlig at han skal betale strømmen de har levert til ham.

Dette har han nektet i over ett år.

Summen Fjordkraft vil at han skal betale er nå oppe i 17.500 kroner.

Høvring er en av mange tusen som er inspirert av bevegelsen «Don't Pay» som ønsker en rettferdig strømpris for alle.

Samme dag var dommen klar: Retten var ikke enig i Høvrings påstander, melder Bergensavisen.

Mener Fjordkraft krever ulovlig mye penger

Høvring mener Fjordkraft har brutt flere lover ved å kreve for mye penger for strømmen, blant annet pristiltaksloven.

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Pristiltaksloven § 2

Høvring mener altså at strømprisen er urimelig.

Retten har nå tilbakevist dette.

Fjordkraft mener at Høvring må betale i tråd med avtalen han inngikk med selskapet. Det sa rettsadvokatfullmektig Emile Schjønsby-Nolet som representerte dem i retten.

Dette stiller nå retten seg bak.

– Er du enig i at avtalen er brutt?

– Enig og enig. Jeg ønsker å betale, det har jeg sagt hele veien. Det er ingen uenige i, sier Høvring og legger til at det er prisen han ikke er enig med dem i.

Saken har allerede vært oppe i Forliksrådet. Der tapte Høvring.

Sascha Høvring. Foto: Aleksander N. Brevig / NRK

I tillegg til summen på cirka 17.500 kroner, krever Fjordkraft forsinkelsesrente og saksomkostninger. Dette gjør at Høvring ut med 36.011 kroner, melder BA.

Høvring kommer til å anke rettens avgjørelse.

Inspirert av internasjonal kampanje

Sascha Høvring er administrator for en Facebook-gruppe som heter «Jeg betaler ikke».

Gjennom Facebook-gruppen har han samlet inn over 90.000 kroner som skal dekke utgifter han har i forbindelse med at saken hans er i retten.

Gruppen er inspirert av den britiske kampanjen «Don’t Pay». Protestaksjonen ble startet i juni 2022 med mål om det de selv omtaler som en rettferdig pris for strøm til alle.

I oktober skrev The Guardian at mer en 193 000 mennesker hadde lovet å avstå fra å betale strømregningene sine, hvis en million briter forpliktet seg til å ikke betale.

Den britiske aksjonen Don’t Pay er inspirasjonskilden til gruppa til Høvring. Foto: AFP

Slik skulle aksjonen presse britiske myndigheter til å sette strømprisen ned til samme nivå som før april 2021.

Den norske Facebook-gruppen har like over 5000 medlemmer. Målet til gruppen er å ikke betale mer enn maksmalt 50 øre/kWh og en fast lav nettleie.

Utover dette vil de holde igjen betaling.

Får strøm grunnet leveringsplikt

Dersom du ikke betaler regningen for strømmen du bruker, kan kraftleverandøren din heve avtalen med deg.

De slutter da å levere strøm til deg, men du mister ikke strømmen i kontaktene. Da blir du overført til netteier som må gi deg leveringspliktig kraft.

Dette kan ifølge Forbrukerrådet være betraktelig dyrere enn kraften du kan kjøpe ved ordinære avtaler.

Høvring mottar i dag leveringspliktig strøm direkte fra selskapet BKK.

Forbrukerrådet skriver at netteier kan stenge strømtilførselen i enkelte situasjoner, for eksempel når du ikke betaler nettleien du skylder.

Ved stenging har du i forkant krav på å motta skriftlig varsel og å bli varslet personlig. Varselet kan komme i samme brev som en purring eller et inkassovarsel.

Hva er inkasso? Ekspandér faktaboks En inndriving av forfalte pengekrav, for eksempel ubetalte regninger. Hvis man ikke betaler regningen selges den til et inkassoselskap, men dette er på ingen måte hovedregelen. Det er langt flere regninger og lån som inndrives på vegne av tredjepart (bank/annen kreditor) enn det er direkte salg av hele kravet til inkassoselskapet. En inkassosak og en betalingsanmerkninger er ikke det samme En inkassosak innebærer at en ubetalt regning ikke er betalt 30 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt En betalingsanmerkning krever en rettslig kjennelse, og det tar ofte mellom 6–9 måneder fra forfallsdato på den opprinnelige regningen til betalingsanmerkningen er registrert. Inkassoselskapet sender inkassovarsel, med et engangsgebyr i tillegg. Dette kalles salær. Normalt tar det 6-9 måneder fra regningen forfaller til betalingsanmerkningen blir registrert. Det gjør det vanskelig å få lån, mobilabonnement, og enkelte jobber, som politi og forsvar. Betalingsanmerkningen slettes etter 4 år, uavhengig om kravet blir tilbakebetalt eller ikke. Inkassoselskap har ikke mulighet til å sette «egne renter». Forsinkelsesrenten er fastsatt av staten, og er p.t 8,5 prosent. Hvis man ikke betaler, kan inkassoselskapet sende kravet videre til Namsmannen. De kan sette i gang tiltak for å hente pengene, som lønnstrekk, eller pant i eiendeler. Hvis man er uenig i kravet man får inkassovarsel på, har Forbrukerrådets nettside en veileder til hva man kan gjøre. Gjeldsofferalliansen har også en støttetelefon der man kan snakke om alvorlige gjeldsproblemer. Nordmenn skylder til sammen 33,8 milliarder kroner i forbruksgjeld. Kilder: Linda Tofteng Eliassen, Snl, Forbrukerrådet, Finanstilsynet

Hva skjer om du ikke betaler?

Sparebanken Vest sier at en ubetalt regning blir sendt til inkasso, og man får en betalingsanmerkning som blir værende til saken er gjort opp.

Samtidig vil summen øke på grunn av gebyrer, forsinkelsesrenter og salær til inkassobyrå.

SJEF: Jan-Tore Smith er banksjef i Sparebanken Vest. Han forklarer hva som kan skje dersom man ikke betaler regningen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Om man fortsatt ikke betaler det man skylder, vil inkassobyrået forsøke å sikre sitt krav ved å ta pant i eiendeler som bil og bolig. Dette gjøres gjennom namsmannen og kalles utleggspant, forklarer banksjef i Sparebanken Vest, Jan-Tore Smith.

Pantet blir notert ned, og vil være synlig for alle du søker lån fra, sier han.

Inkassobyrået kan også bruke lønnstrekk. Da må arbeidsgiver trekke beløpet fra lønnen.

– I ytterste konsekvens risikerer man at bolig tvangsselges for at selskapet skal få pengene sine, sier han.

Anmerkningen man har fått vil være synlig for bankene.

– Kunder med betalingsanmerkninger vil som hovedregel ikke få nye lån/kreditter, eller refinansiert løpende lån/kreditter, i ordinære banker, sier han.

I tillegg kan man få problemer med å kjøpe tjenester fra noen som kredittsjekker før avtalen blir inngått – som forsikringsselskaper, TV-selskaper og internett.

– Og da må man gjerne betale på forskudd, sier han.