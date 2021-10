Sandviken med storseier etter bilde-saken: – Fikk litt ekstra kampvilje i duellene

Det ble jubel på Stemmemyren i Bergen etter kampen mot Stabæk som endte 3–0 til hjemmelaget.

Sandviken er fremdeles ubeseiret i Toppserien med tre kamper igjen av sesongen.

Seieren smaker mulig ekstra godt etter den kaotiske uken serielederne legger bak seg.

Før en herrekamp mot Stord 12. september ble nemlig opphengte bilder av Sandviken-damene fjernet fra garderoben av hovedtreneren til herrelaget som spiller på fjerde nivå.

– Denne uken har vært ganske hektisk, men jeg synes at spillergruppen har vært veldig flinke til å legge det til side når vi skal spille kamp, sier Sandviken-kaptein Tuva Hansen og legger til:



– Så tror jeg kanskje saken førte til at vi fikk litt ekstra kampvilje i duellene. Vi skulle vise at vi skulle ta de poengene og vinne, sier hun.

EKSTRA GIR: Sandviken-kaptein Tuva Hansen (24) tror kvinnene var ekstra motiverte til å gi alt under dagens kamp mot Stabæk. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Bilder til besvær

Begrunnelsen hovedtrener Magne Hesmyr Nilsen ga var at han mente bildene var «forstyrrende» når han skulle motivere herrelaget før en fotballkamp.

Saken fikk stor oppmerksomhet, og endte med at damene hengte bildene opp igjen.

Sandviken-spiller Ingrid Østervold Stenevik, mente fjerningen var et godt eksempel på hvordan likestillingen i fotballmiljøet er.

– Det handler først og fremst om respekt. Det er ikke slik det skal være og at vi er så vant til dette er ikke bra, sier kaptein Hansen.

Hun forteller at stemningen var god i garderoben før kamp og at laget er glade for å få bildene sine tilbake.

MÅL: Vilde Hasund setter inn det første målet i kampen mellom Sandviken og Stabæk på Stemmemyren i Bergen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Veldig trist

Styreleder Pål Hansen i Sandviken Toppfotball er begeistret etter dagens kamp og hedrer Bergen by for å ha reist seg i saken med bildene.

– Det er trist. Man tenker ofte at idretten speiler samfunnet og motsatt, men sånn som Norge er skrudd sammen i dag med tanke på bærekraftsmål og likestilling, så henger fotballen milevis etter. Dette er hverdagen og det blir skrittvis bedre, men det er veldig trist at vi står her vi står.



Han har tro på den oppvoksende generasjonen og at det vil bli bedre fremover.

– Vi må fortsette å jobbe, sier Hansen.