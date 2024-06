Sandnes Sparebank frifinnes i Krekar-saken

Sandnes Sparebank er i dag frifunnet av Hordaland tingrett.

PST og påtalemyndigheten brakte banken for retten for ikke å ha handlet i tråd med sanksjonsregelverket.

Stridens kjerne er rundt 46.000 kroner, som i 2020 ble satt inn på en konto i Sandnes Sparebank.

Advokat Brynjar Meling hadde gjennom Advokatfirmaet Meling AS opprettet klientkontoen i starten av april 2020.

Kontoen ble opprettet i mulla Krekars navn; Najmuddin Faraj Ahmad.

Pengene kom fra en innsamlingsaksjon startet av Krekars familie, og skulle gå til å lønne Krekars italienske advokat.

Men fordi Krekar står på en FN-liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida, sperret Sandnes Sparebank etter hvert kontoen for utgående transaksjoner.

Det var langt fra tilstrekkelig, mente PST, som ga banken en bot på én million kroner for brudd på sanksjonsreglene.

Banken er nå frifunnet på alle punkter og skal ikke betale boten PST ilagte dem.

– Vi er naturligvis fornøyde med at vi er frifunnet, men det er ikke overraskende. Vi er glade for at denne saken nå forhåpentligvis er over, sier Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank.