– Det var beinhardt, sier Sandefjords kaptein, Sander Moen Foss.

Over 14.000 tilskuere tok mandag kveld turen til Brann Stadion for å se Brann spille mot Sandefjord i Eliteserien – et oppgjør hvor hjemmelaget var en klar favoritt.

– Å forsvare i 90 minutter er ikke gøy, men når vi først havner der så gjør vi det jækla bra, sier Moen Foss.

Det tilskuerne fikk se var et Brann-lag som dominerte hele kampen, men som ble stående og stange mot et kompakt og defensivt Sandefjord-lag.

– At det blir 0–0 i dag viser en stor endring i Sandefjord, og det må vi være fornøyd med, sier kapteinen.

Foto: NTB

– Frustrerende

– Vi har full kontroll på kampen, men det er jo veldig frustrerende at vi ikke får skapt de store sjansene.

Det sier Brann-spiss Bård Finne. For ham er det ikke overraskende at det kommer kamper som dette hvor lag legger seg lavt – og at det er læring i det.

– Det kommer flere sånne kamper, sier han.

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard roser laget etter kampen.

– Vi forsvarer med imponerende vilje og guts, sier han.

Rett i angrep

Brann åpnet kampen best, og satte umiddelbart trykk på Sandefjord som tidlig la seg i forsvarsposisjon.

Det resulterte i en tidlig dobbeltsjanse til Brann, men som bortelaget fikk avverget.

Slik var bildet også resten av kampen.

Etter rundt 64 minutter spilt, ble Ole Didrik Blomberg stemplet i skrittet av Frederic Bikoro.

Dommeren blåste frispark til Brann i god posisjon utenfor 16-meteren og viste det gule kortet til Sandefjords nummer fem. Mathias Rasmussen fikk prøve seg, men skjøt ballen over mål.

Brann fortsatte presset på Sandefjord helt inn i overtiden, uten at det ga uttelling.

Brann-spiss Bård Finne er ikke overrasket over at lag som møter Brann legger seg lavt.

Brann endret laget

Fra seieren mot Rosenborg, gjorde Brann én endring på laget i forkant av dagens oppgjør. Midtstopperen Japhet Sery Larsen ble byttet ut med Fredrik Pallesen Knutsen for å hvile førstnevnte.

Sandefjord på sin side stilte uendret fra sist kamp.

Etter kveldens uavgjortresultat mot Sandefjord står Brann nå med 11 poeng og ligger på en foreløpig 2. plass. Sandefjord har seks poeng totalt.

Slik var lagene mandag kveld:

Brann: Dyngeland, Crone, Pallesen Knudsen, Kristiansen, Møller Wolfe, Horn Myhre, Heltne Nilsen, Rasmussen, Blomberg, Finne, Wassberg.

Sandefjord: Keto, Loftesnes-Bjune, Taaje, Foss, Egeli, Ayer, Ottosson, Bikoro, Dunsby, Tveter, Al-Saed.