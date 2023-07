Sande får kjeft av FKH

Sportssjef i FK Haugesund, Eirik Opedal, sier til TV 2 at han er skuffet over at klubbens spiss Mads Sande Berge (25) nylig skrev under for Brann uten å varsle FKH.

– Når vi har jobbet tett i fire år så burde han være såpass at han kunne gi beskjed når han skal signere for en annen klubb, sier Opedal.

Berge har under et halvt år igjen av kontrakten med FKH og stod dermed fritt til å skrive under for en ny klubb fra nyttår. Til TV 2 sier Berge at det var et bevisst valg å ikke underrette FKH i forkant.