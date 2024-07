Sammenstøt mellom to biler ved Lyderhorntunnelen

To elbiler har hatt et sammenstøt på utsiden av Lyderhorntunnelen på riksvei 555 i Bergen. Det melder 110 Vest. Det er to personer involvert. Alle er ute av kjøretøyene, og det er ikke meldt om personskade. Airbaggene er utløst på en av bilene. Det er ikke meldt om lekkasje. Et felt er stengt. Bilene står i venstre felt, og trafikken får greit forbi i høyre felt. Bilberger er på stedet.