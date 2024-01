Ein tidleg morgon i vinter melde fleire vitne til politiet at ein bil stod i brann i Øygarden utanfor Bergen.

I eit aude industriområde fann etterforskarane bilen, og leivningane til Tina Milena Solberg. Ho skal ha blitt drepen i sin eigen heim tidlegare saman morgon.

Solberg sin tidlegare sambuar er også i 30-åra, og har erkjent straffskuld i drapssaka.

To barn står igjen, med ei mor som er drepen og ein far som har vedgått drapet.

No har over 3000 givarar gitt over 730.000 kroner til ein innsamlingsaksjon for dei to barna.

For barna si framtid

– Motivasjonen er at desse barna skal få ei så god framtid som mogleg. At det skal gjere liva deira litt lettare, sjølv om pengar aldri kan erstatte mora, sjølvsagt, seier Eva Elisabeth Eriksen.

Ho oppretta Spleis-aksjonen for ei veke sidan.

Solberg på skøytetur på Iskanten i Bergen. Biletet er teke i 2023. Foto: Eva Elisabeth Eriksen / Privat

Eriksen har kjent Solberg i 19 år, og ønskte å gjere noko for venninna sine to små som no er i hendene til barnevernet.

– Eg har hatt det heilt forferdeleg. Eg er heilt knust. Eg kan ikkje fatte og begripe at ho ikkje er her lenger.

Alle pengane som blir donerte skal gå til eit utdanningsfond. Til saman ønsker Eriksen-familien å samle inn ein og ein halv million kroner.

Halvvegs i mål

Eriksen skildrar Solberg som sin beste venn. Dei gjekk på same ungdomsskule frå niande klasse, og var som «Pompel og Pilt» i ungdomsåra.

Solberg (v) og Eriksen (h) på klassetur i Danmark i 2006. Foto: Eva Elisabeth Eriksen

– Eg kjem til å sakne henne. Eg har allereie sendt henne ein Snap, og får jo ikkje svar. Det er så rart. Det er heilt ufatteleg det som har skjedd.

Eriksen fortel at familien til Solberg har sendt melding og ringt, og sagt at dei set veldig stor pris på denne spleisen.

– Ho hadde eit hjarte av gull. Unna eigentleg alle det beste, men som mor var ho heilt fantastisk. Dei stod framfor absolutt alt, seier ho om barna.

– Eg håpar folk held fram med å bidra.

Solberg i Eriksen sitt bryllaup i 2013. Foto: Eva Elisabeth Eriksen / Privat

– Ønsker at Tina ikkje blir gløymd

Advokat Turid Oltedal Lunde er utnemnd som verje for dei etterlatne barna.

Ho seier pengane som blir samla inn vil bli forvalta av henne i samråd med Statsforvaltaren i Vestland.

– Pengane vil seinare bli brukt i samsvar med innsamlinga sitt formål, skriv ho i ein e-post til NRK.

Slik såg teljaren på Spleis-sida ut ettermiddagen 19. januar. Foto: NRK

NRK har også vore i kontakt med familien sin bistandsadvokat. Dei har ikkje ønskt å kommentere saka ytterlegare.

– Vi ønsker at Tina ikkje blir gløymd. Ho var uendeleg høgt elska av mange, har dei tidlegare uttalt via bistandsadvokat Cecilie Wallevik.

Dei takka også då for «all støtte og omtanke som vår familie har mottatt».