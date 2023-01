Samlar evakuerte

Stad kommune har ei samling for dei evakuerte etter at det har gått jordras på Torheimsvegen i nærleiken av Nordfjordeid i Stad kommune, opplyser Vest politidistrikt. Verken personar, dyr eller køyretøy er sakna eller skadd som følgje av to jordras på Torheimsvegen, opplyser politiet.