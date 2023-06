Samde om makrellavtale for 2023

Noreg og Storbritannia er samde om ein makrellavtale for 2023. Sidan Brexit på slutten av 2020 har det ikkje vore noko fast og varig avtale om fisket, noko som har ført kappfiske og kaos i makrellfisket på norsk side. No er partane samde om ein norsk kvote på 245.688 tonn etter kvotebyte og overføringar frå 2022. Noreg får også høve til å fiske 135.141 tonn makrell på Storbritannia si sone.

Storbritannia og Noreg er dei to største makrellnasjonane.

– Det hadde sjølvsagt vore fint om vi hadde fått til ei avtale som omfatta dei andre kyststatane også, og eg håpar at eksempelet som Noreg og Storbritannia no set, bidreg til at dei andre kyststatane etter kvart kjem etter, seier fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Forhandlingane om ei ny samla fordeling for 2024 og framover startar opp att til hausten.