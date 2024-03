SalMar: Investerer 500 millioner kroner for å forhindre laksedødelighet

– Vi investerer 500 millioner norske kroner for å få mer kunnskap om laks. Vi vil bygge et innovasjonssenter for å legge til rette for mer bærekraftighet. Dette for å sikre at vi kan levere mer næringsrik og sunn laks til verden.

Det sier CEO i SalMar, Frode Arntzen, under et seminar om bærekraftighet i Bergen onsdag 6. mars.

Investeringen på 500 millioner utgjør rundt seks prosent av Salmars driftsresultat for 2023, som i fjor var på kroner 8,1 millliarder.

Selskapet erkjenner at de har utfordringer knyttet til dødelighet i laksemerdene og starter nå The Salmon Living Lab for å inkludere akademia, investorer og selskaper for å svare på utfordringer knyttet til fiskevelferd i oppdrettsnæringer.

Cargill er første store selskap som vil bidra, og er et selskap som lager fôr til oppdrettsnæringen

SalMar er i dag verdens andre største lakseprodusent, melder selskapet selv på bærekraftsseminaret i Bergen onsdag, som holdes i regi av North Atlantic Seafood Forum.

SalMar driver oppdrett av laks langs kysten av Norge, fra Møre og Romsdal til Troms og Finnmark.

Gustav Witzøe grunnla selskapet i 1991.