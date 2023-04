Sakna mann kom til rette etter stor leiteaksjon i natt

Ein mann som har vore sakna frå ein sjukeheim i Bergen sidan i går, har kome til rette i god behald. Mannen blei meldt sakna i går like etter klokka 20.00. Han blei sist sett på Landås klokka 18. Det var uro for helsa til mannen og politiet og over 50 frivillige leita etter han i natt. Halv sju i dag tidleg blei den sakna funnen ved eit bybanestopp i Bergen. Politiet takkar alle dei frivillige som var med på eit omfattande søk i heile natt, melder dei på Twitter.