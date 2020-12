Kvinna hadde vore sakna sidan fredag ettermiddag, då ein kjenning av kvinna varsla politiet.

29-åringen hadde då fortald at ho var på veg ned frå det bynære og populære fjellet mot Soleide, og hadde kome utanfor stien.

På telefon fortalde ho at det var svært glatt og bratt i området. Etter det fekk ingen kontakt med henne igjen.

Kvinna vart funnen i eit vanskeleg og bratt terreng på veg ned mot Soleide.

Politiet stadfesta funnet i ei pressemelding laurdag ettermiddag.

POPULÆRT BYFJELL: Viefjellet i Førde er eit av fleire fjell som omkrinsar byen. Kvinna vart funnen i sida på høgre side av fjellet. Foto: Håvard Heggen / NRK

Leita med helikopter og hundar

Leiteaksjonen blei sett i gong fredag litt før klokka 17. Røde Kors, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder og fleire hundepatruljar frå politiet var med i søket.

Det same var luftambulansen og redningshelikopter frå Florø og Sola.

Eit politihelikopter frå Oslo var også på veg til Førde laurdag føremiddag.

SØKTE: Både helikopter, hundar, politi og frivillige frå Sivilforsvaret og Røde Kors deltok i søket etter den sakna kvinna. Foto: Steinar Lote / NRK

Jobba i Førde

Kvinna som døydde er frå utlandet og jobba på sentralsjukehuset i Førde. Ho har vore tilsett i eit vikariat sidan oktober og har vore på fjellturar i området tidlegare. Kvinna var kledd i tynn regnjakke då ho forsvann.

– Viefjellet er krevjande å gå, spesielt om vedkommande var på veg ned frå fjellet mot Soleide, seier Karl Vie.

Han er grunneigar og lommekjend i området og har vore på staden for å bidra som kjentmann overfor leitemannskapane. Han seier god sikt er avgjerande for at ein skal finne trygt fram.

– Der er eit punkt på veg mot Soleide kor det berre er éin veg ned. Har ho kome ut frå stien der, skal ho ha flaks for å finne det punktet att. Finn du ikkje stien, er det stygt der. Då er det høgt utfor. På det verste snakkar vi om 150 meter rett ned, seier Vie.

– Djupt tragisk

Pårørande er varsla og kom i ettermiddag til Førde.

– Dette er ei særs tragisk melding å få. Alle våre tankar går til familien, seier adm.dir. Arve Varden i Helse Førde.

Kvinna skulle jobbe i vikariat ved sjukehuset fram mot jul. Etter det skulle ho etter planen reise til heimlandet.

Sjukehuset hjelper til no med sitt kriseteam i oppfølginga av familien. Bedriftshelsetenesta skal også koplast på med tanke på å følge opp tilsette på avdelinga kvinna jobba.