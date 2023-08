Sakna funnen i god behald

Mannen som var sakna ved Nørdstedalsseter i Luster er funnen i god behald. Mannen var ved 12-tida meldt sakna etter at han kome vekk frå turkameraten. Han vart funnen av redningshelikopteret ved Fortundalsbreen, og vert no flydd attende til DNT-hytta på Nørstedalsseter, og redningsaksjonen er no avslutta, opplyser politiet på X/Twitter.