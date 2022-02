Så mykje ekstra straum har dei grøne sertifikata gitt

Tor Reier Lilleholt, Volue Insight

– Sertifikatordningen var veldig viktig fra starten da det var avgjørende for at investeringer kom på plass de første årene. Uten denne ordningen hadde det blitt betydelig forsinkelser i utviklingen av ny fornybar energi i Norge. De første årene hadde disse sertifikatene en betydelig verdi ved at all produsert energi fikk et tilskudd, men nå mot slutten av perioden er verdien tilnærmet null.

Når det etter hvert kom et høyere prisnivå i kraftmarkedet samtidig som teknologiutviklingen førte til at investeringskostnadene for eks. vindmøller falt kraftig, så fikk man en ketchupeffekt ved at dette var lønnsomt uten subsidier. Altså var kraftprisnivået vi så i markedet nok i seg selv for å ta positive investeringsbeslutninger. Dette er jo en enorm katalysator i alle finansielle modeller. Derfor har også utbyggingen blitt mye større enn kvoten som ble satt i elsertifikatmarkedet. Årsaken til det er at man kunne bygge mer enn kvoten med lønnsomme prosjekter. Investorene hadde gode muligheter for å inngå såkalte PPA kontrakter eller på norsk kraftkjøpsavtaler hvor man kunne selge deler av kraften man forventer å produsere for 10 eller 15 år frem i tid til kjøpere som ønsket en kobling mot ny fornybar produksjon til sitt forbruk.

Derfor kan man nok si at denne sertifikatordningen var en svært viktig katalysator for å nå våre forpliktelser om å øke vår fornybare produksjon og at dette systemet underveis har gjort seg tilnærmet overflødig og ikke nødvendig for videre utvikling av landbasert vind og vannkraft.

Neste runde vil kanskje være å sikre at man får i gang byggingen av offshore vind i Norge. Det blir spennende å se om man må ha tilsvarende subsidier i starten for å få prosessen i gang tidlig nok da man i Norge over tid har hatt en del lavere pris en andre områder i Europa, som jo er godt i gang med denne utbyggingen allerede.

Marius Holm Rennesund, Thema

– Elsertifikatordningen må sies å ha vært en stor suksess både om en tar perspektivet til myndigheten og forbrukerne. Ordningen har ført til at vi har fått inn mer kraft enn det som var målsettingen og det til svært lave priser. På grunn av den store overinvesteringer har prisen elsertifikatmarkedet kollapset og vi forventer priser nære null i resten av ordningens levetid. Overinvesteringen skyldes at vi har hatt en sterk teknologisk fremgang som har senket kostnaden for vindkraft til nivåer der man får lønnsomhet i prosjektene uten inntekter fra elsertifikater. De som investerte tidlig i dette markedet er imidlertid de som kommer dårligst ut ved at de investerte i relativt dårligere/mere kostbare teknologier og dermed har slitt med lønnsomheten når elsertifikatprisene har falt til så lave nivåer.