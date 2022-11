Så knivmannen gå til angrep: – Jeg sviktet dem

En mann som i dag vitnet i rettssaken et Nav-angrepet, var tilfedligvis til stede i publikumsmottaket på Nav Årstad under drapet.

– Plutselig hører jeg en voldsom lyd fra min høyre side. Et sånt dødsskrik som jeg aldri hørt før, sa det sterkt pregede vitnet.

Han han fikk se hva som pågikk gjennom et glassvindu. Vitnet forteller at han stivnet til under angrepet og i etterkant har følt på skyld.

– Begge to var forsvarsløse. Jeg har fremdeles dårlig samvittighet for at jeg ikke gjorde noe. Jeg har rett og slett sviktet dem, sa han til retten.