Rykte ut til brann ved Fjord Base

Brannvesenet jobbar med utlufting på Fjord Base i Florø etter eit branntillaup. I 09-tida vart det meldt om brann i ei lampe. 110 Vest opplyser at det vart gjort ein god jobb med sløkking av før brannvesenet kom fram.

Sjølv om det no ikkje er meldt om noko temperatur på arnestaden, blir det gått over med IR-kamera for kontroll.