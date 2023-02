Rykte ut til brann på sjukeheim- kvinne får helsehjelp

Naudetatane rykte like etter 10.30 ut til Sande i Sunnfjord etter at det kom melding om brann på sjukeheimen i bygda. Operasjonsleiar Tore André Brakstad i Vest politidistrikt seier det var ein liten brann i eit teppe. Den blei raskt sløkt. Ei kvinne blei utsett for røyken, men skal vere oppegåande. Ho blei sett til av helsepersonell.