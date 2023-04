Rykte ut for å fjerne stein- men fann ingenting

Vegtrafikksentralen melde 07.30 at det låg ein stein i vegbana på E16 på Holemarktunnelen mellom Evanger og Dale. Denne skulle entreprenør rydde vekk, men no melder Vegtrafikksentralen at det ikkje låg stein i vegbana likevel og at dette ikkje stemde.