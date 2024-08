Rykte ut etter melding om røyk i bustad

Brannmannskap rykte for kort tid sidan ut til Stemmelia i Bergen etter at det kom melding om røyk frå ein bustad. Då brannmannskap kom fram til staden, synte det seg at røyken kom frå matlaging i ein mikrobølgeomn, seier Håkon Myking i Alarmsentralen. Dei sender brannfolka i retur.