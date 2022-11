Rykket ut til røykutvikling ved Jernbanestasjonen

Brannvesenet i Bergen rykket ut med store styrker i Jernbanestasjonen etter melding om røykutvikling i Lungegårdsbakken. Brannvesenet sier til BT at det var en brann i et teknisk rom som tilhører Bane Nor. Brannen ble meldt slukket klokken 09.37.