Rykket ut til røyk fra leilighet i Bergen

Politi og brannvesen rykket søndag ut etter melding om mulig røykutvikling fra en boligblokk i Ulriksdalen.

Det er ikke meldt om personskader.

110-sentralen Vest skriver i en oppdatering 19:29 at det var et stearinlys og toalettpapir på en altan som var årsaken til svielukt og røyk, men at det ikke brant på stedet.