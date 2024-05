Rykket ut til mulig røyk fra bolig på Askøy

Nødetatene rykket ut etter melding om røyk fra en bolig på Askøy, i Stongafjellsvegen. Det meldte Vest politidistrikt.

110-sentralen Vest melder klokken 11:42 at de har kontroll over situasjonen. Røykutviklingen stammet fra et taklys i en gang i et rekkehus, og det ble ikke observert verken flammer eller røyk av nødetatene på stedet.