Rykket ut til kraftig røykutvikling i Bergen

Nødetater har rykket ut til en adresse på Minde i Bergen etter at det ble observert svart røyk fra en kjeller. Klokken 11.45 er brannen slukket, opplyser Helge Lund, vaktkommandør ved 110-sentralen.

– Vi har evakuert bygget, og brannen er nå meldt slukket, sier han.

Det er ikke meldt om personskade, og det skal ikke være spredningsfare. Røyken har oppstått i et murbygg, og det skal være både en bedrift og en leilighet i bygget.

– Det er snakk om et mekanisk verksted, der det også har vært en del gassflasker. Disse er nå tatt ut fra bygget, sier Lund.

Brannvesenet satte inn røykdykkere for å få kontroll på brannen. De blir værende på adressen for å drive med etterslukkingsarbeid. Ifølge politiet skal det ikke være behov for å evakuere noen av nabobyggene.