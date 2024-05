Rykket ut til brann på Storrinden

Brannvesenet melder om brann i terreng.

– Det skal være et lite område, som foreløpig er slått ned med brannslukkingsutstyr og vann, melder nødetatene på X.

– Vi har kontroll på brannen som nå er slukket, sier vaktkommandør i brannvesenet Svein Erik Reistad til NRK klokken 15.00.

Laksevåg og Fana stasjon rykket ut til brannen, som ble estimert å være på fire kvadratmeter.

– Beboere fikk tidlig kontroll på brannen ved å bruke pulver, sier Reistad og berømmer innsatsen.

Reistad kan ikke si noe om årsak til brannen, men minner om at det er stor skogbrannfare i Vestland fylke og særlig i Bergen.

– Det er rødt nivå for skogbrannfare både for i dag og de neste to dagene i Bergensområdet. Det skal så lite til nå for en skogbrann, at folk må være forsiktige, sier vaktkommandør Reistad.