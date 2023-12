Rykket ut til brann i bildekk i en tønne på Sotra

Politi og brannvesen fikk natt til onsdag melding om en brann ved Kolltveit på Sotra. En mann skal ha våknet av at leiligheten han leide var full av røyk.

Mannen oppdager fort at det ikke brenner i leiligheten, men at noen har tent på et bildekk i en tønne som sto tett opp til husveggen.

Brannen ble raskt slukket, og det ble ingen skader på verken leilighet eller personer. Politiet fant fort den antatte gjerningspersonen, og vedkommende blir anmeldt.