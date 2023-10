Rykket ut til arbeidsulykke i Bergen sentrum

Mandag formiddag rykket nødetatene ut til et næringsbygg på Nordnes i Bergen sentrum etter melding om en arbeidsulykke.

– Vi fikk melding om at en mann skal ha falt fra en høyde, sier operasjonsleder i politiet Ingrid Teigland Tepstad.

Mannen skal ha falt ned en trapp innendørs i bygget i 12. etasje. Han er våken og bevisst, og blir tilsett av helsepersonell på stedet.

– Det har vært et hendelig uhell. Vedkommende har falt og slått seg i sånn grad at vi trengte å hjelpe han. Han blir kjørt til legevakten for sjekk, sier innsatsleder på stedet, Rune Vedeler.

Det er ikke snakk om noe dramatikk, ifølge Vedeler. Politiet kommer ikke til å etterforske dette videre som en arbeidsulykke, opplyser han.