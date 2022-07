Rykker ut til røyk frå båt

Naudetatane rykker ut til melding om røyk frå ein cabincruiser. Båten ligg om lag 20 meter frå land i Skålevik. Det er to personar om bord, det er ikkje meldt om skadde, opplyser politiet. 110 Vest melder no at det ikkje er brann, men at båten tar inn vatn og får bistand frå «MS Sjøbrand» til lensing.