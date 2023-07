Rykker ut etter motorsykkelulykke

Naudetatane har rykka ut til Halbrendslia på E39 sør for Førde i Sunnfjord kommune etter melding om ei motorsykkelulykke der føraren skal ha fått sykkelen over seg. Føraren blei køyrd til legevakta for sjekk, ifølge Vest politidistrikt.