Rykka ut til russefest i Førde

Natt til fredag rykka politiet ut til ei adresse på Øyrane i Førde der det hadde kome fleire meldingar om høg musikk frå russefest. Politiet fekk også meldingar om at det var tilløp til slåstkamp. Politiet kom til staden like over kl. 01, og 20 minuttar seinare var festen over.