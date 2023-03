Rykka ut til flammar og kraftig røykutvikling frå bygg i Bergen - personar sett på taket

Politi og brann rykka i 17.30-tida ut til melding om kraftig røykutvikling og flammar frå eit større bygg i Bergen.

Bygget på Sandslimarka skal vere nedlagd, men personar var observert på taket, melde Vest politidistrikt på Twitter.

– Det var observert personar på taket av bygnigen. Me har ikkje kome i kontakt med personar så langt som seier dei har vore anten inne i bygningen eller på taket. Det må me finna ut av, sa Stine Mjelde, operasjonsleiar i politiet like før klokka 18.

Det blir brukt både hundar og drone i søket i bygningen.

Det skal vere snakk om eit tidlegare Statoil-bygg, ifølgje BT.

– Bybanen som går forbi staden blir stansa, opplyste politiet.

Klokka 18.11 melde brannvesenet at brannen er sløkt.