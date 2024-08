Rykka til melding om røykutvikling frå tunnel

Naudetatane rykka ut til Rullestadtunnelen i Etne etter melding om røykutvikling frå tunnelen. Mogleg frå eit køyretøy, meldte politiet, og stengte tunnelen.

Så kom det melding om at det no verken er røyk eller brann, og at det kan ha vore varmgang i bremser.

Tunnelen forblir stengt fram til bilbergar kjem. Personbilar kan køyre gamlevegen i staden, melder vegtrafikksentralen.