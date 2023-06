Ryddar E39 for å opna vegen att

E39 Vikanes i Nordhordland blir no rydda. Geolog har vore på staden og gitt klarsignal for at vegen kan ryddast, melder Vegtrafikksentralen. Dei reknar med å opna vegen så fort ryddearbeidet er ferdig.

– Entreprenøren jobbar no med å få vekk alle steinane frå vegen. Viss det ikkje er skade på vegbana, vil det ta rundt ein halvtime eller time. Viss det trengs reparasjon på vegbana tar det litt lengre tid, seier Andreas Egenes Herland i Statens vegvesen kl. 09.45.