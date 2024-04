Rv. 7 over Hardangervidda igjen opna for kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn

Kolonnen som køyrde seg fast på riksveg 7. over Hardangervidda er igjen på veg vest. Kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn vil halda fram, melder vegtrafikksentralen vest på X.

Vegen vil framleis vera stengt for køyretøy under 7,5 tonn.