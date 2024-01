Rv. 7 Hardangervidda med kolonne for tunge kjøretøy

Rv 7 Hardangervidda åpner for kolonnekjøring for tunge kjøretøy over 7,5 tonn kl. 14. Veien holdes fremdeles stengt for personbiler, opplyser Statens vegvesen.

E134 Haukelifjell har kolonnekjøring. Fv 50 Hol-Aurland er åpnet.