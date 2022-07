Rv. 13 Ullensvangvegen stengt grunnet steinras

Et steinras stenger rv. 13 Ullensvangvegen mellom Oksla- og Stanatunnelen, opplyser Vegtrafikksentralen.

Nødetater er på vei til stedet. På Twitter skriver 110 Vest at det kan være snakk om et større steinras som har gått over veien og i fjorden, men omfanget er fremdeles ukjent.