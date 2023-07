Rv. 13 stengt grunna ras sør for Røldal

Vegtrafikksentralen har fått melding om at det har gått eit ras over rv. 13 ved Lonavatnet sør for Røldal i Ullensvang.

– Der skal det ha kome ned ein del mindre og stein og også ein del større. Det skal ha blitt ein del skade på videkket, vart me forklart, seier trafikkoperatør Tor Evensen.

Entreprenør er venta til staden den neste halvtimen.