Rv. 13 stengd til måndag

Riksveg 13 Suldalsvegen i Ullensvang vil vera stengd minst fram til måndag. Natt til fredag gjekk det to snøras mellom Nesflaten og Håra. Det er framleis fare for fleire ras. Vegtrafikksentralen melder at det vil bli gjort ei ny vurdering klokka 10 måndag.