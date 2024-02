Rv. 13 stengd av steinras

Riksveg 13 er stengd ved Skarvabjørgtunnelen i Ullensvang på grunn av eit steinras. Det melder Vegtrafikksentralen vest.

– Ifølgje ein innringar skal det vera mindre massar som har kome ned, så det bør vera lett å rydda, men spørsmålet er om det er fare for vidare nedfall, seier Magnus Maridal. Han viser til at informasjon om kor stort raset er ikkje er verifisert enno, men at entreprenør er på veg til staden.